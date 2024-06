Résultat des législatives à Landevieille : l'élection 2024 en direct

Le résultat des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui a terminé en tête des élections du Parlement européen 2024 à Landevieille, avec 37,69% des bulletins dans l'urne (245 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 17,69%, et François-Xavier Bellamy avec 8,46%.

14:32 - 36,14% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Landevieille

C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Landevieille avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,29%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 36,14% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,7% et 7,27% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,62% contre 58,38%.