Résultat des législatives à Longèves : l'élection 2024 en direct

14:32 - Longèves avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Longèves lors du premier tour de la présidentielle avec 33,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,97%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,03% et 6,98% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,1% contre 59,9%.