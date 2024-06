Résultat des législatives à Mervent : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Mervent, avec 33,95% des suffrages, soit 147 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,55%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,7%.

Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 28,77% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Mervent. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,46%. Yannick Jadot devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,38% des voix pour sa part. Avec 48,03%, la cheffe du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,97%.

Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces législatives. Le RN ne convainquait pas à Mervent en 2022, lors des législatives, avec 23,36% au premier tour, contre 28,71% pour Thimothée Thibaud-Lalere (LFI-PS-PC-EELV), Mervent votant pour la 5ème circonscription de la Vendée. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents étiquetés LREM (54,00% contre 46,00% pour le RN). C'est en revanche Pierre Henriet (LREM) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mervent

Dans les rues de Mervent, les élections sont en cours. Avec ses 8,27% d'agriculteurs pour 1 065 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 81 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (67,57%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,94% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 57,32% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 544,99 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Mervent, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.