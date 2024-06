En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Morigny-Champigny pour ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11% à Morigny-Champigny. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 24,43% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'évolution inédite du RN à Morigny-Champigny en 5 ans Que retenir des résultats des dernières élections ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Morigny-Champigny entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 32% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 36,16% à Morigny-Champigny le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Morigny-Champigny, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, avec 36,16% des voix contre Valérie Hayer à 15,37% et Raphaël Glucksmann à 11%. Si on entre dans le détail, 661 votants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Morigny-Champigny lors de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Morigny-Champigny lors du premier tour de la présidentielle avec 27,3%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,88%. Morigny-Champigny n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,55% et 7,21% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,61% contre 55,39%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Morigny-Champigny Le RN réalisait un beau résultat à Morigny-Champigny il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Essonne, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 24,61%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,32%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,68%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Morigny-Champigny Dans les rues de Morigny-Champigny, le scrutin est en cours. Avec ses 24,77% de cadres supérieurs pour 4 405 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 280 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 479 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Morigny-Champigny incarne une communauté diversifiée, avec ses 221 résidents étrangers, soit 5,05% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 44,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 345,64 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour conclure, Morigny-Champigny incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Morigny-Champigny : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'observation des résultats des élections précédentes permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,95% des votants de Morigny-Champigny, contre un taux de participation de 52,81% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,33% au premier tour. Au second tour, 48,87% des votants se sont déplacés. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.