Résultat des législatives à Mouzeuil-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à Mouzeuil-Saint-Martin au début du mois ? Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Mouzeuil-Saint-Martin, avec 39,79%, soit 193 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 12,16% et Valérie Hayer à 11,96%.

14:32 - 34,8% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Mouzeuil-Saint-Martin L'élection présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Mouzeuil-Saint-Martin. Marine Le Pen écrasait le match avec 34,8% au 1er tour contre 27,56% pour Emmanuel Macron et 15,06% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 5,26% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,63%, devant Emmanuel Macron à 48,37%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives à Mouzeuil-Saint-Martin ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Au premier tour des législatives 2022, Mouzeuil-Saint-Martin, couverte par la 5ème circonscription de la Vendée, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 27,81%, alors que le RN sera distancé à 24,46%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche (54,27% contre 45,73% pour le RN). Pierre Henriet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mouzeuil-Saint-Martin Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Mouzeuil-Saint-Martin comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 188 habitants répartis dans 625 logements, cette localité présente une densité de 48 hab par km². Avec 61 entreprises, Mouzeuil-Saint-Martin se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,41% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,24% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 312,84 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Mouzeuil-Saint-Martin, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Mouzeuil-Saint-Martin : scrutin en cours L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Mouzeuil-Saint-Martin (85370). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 54,55% au premier tour et seulement 48,17% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,65% au second tour, soit 744 personnes.