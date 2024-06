Résultat des législatives à Pissotte : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN à son niveau national à Pissotte au début du mois Le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Dans le détail, 126 votants de Pissotte ont en effet été séduits par le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, cumulait ainsi 26,09% des voix devant Raphaël Glucksmann à 19,67% et Valérie Hayer à 17,81%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Pissotte lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,33% contre 36,22% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,57% et 6,64% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 31,15% contre 68,85%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très scruté. Les élections législatives 2022 à Pissotte ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 16,16% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Vendée, alors que les candidats LREM cumuleront 44,54% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés La République en Marche (68,96% contre 31,04% pour le RN). Pierre Henriet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Pissotte : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Pissotte, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 569 logements pour 1 157 habitants, la densité de la commune est de 92 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 37 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 672 foyers fiscaux. Dans le village, 16,32% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 34,45% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 53,37% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 105,58 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Pissotte, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Pissotte Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pissotte, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,56% au premier tour. Au second tour, 51,8% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Pissotte pour les législatives 2024 ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 889 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 80,76% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 80,2% au premier tour, ce qui représentait 713 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" au RN serait par exemple susceptible de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pissotte.