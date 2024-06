En direct

19:52 - Que vont décider les électeurs de gauche à Plougastel-Daoulas ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 23,58% à Plougastel-Daoulas. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,79% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 9,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,75% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 39% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Plougastel-Daoulas, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 33,98% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Plougastel-Daoulas Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Plougastel-Daoulas entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 17% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Plougastel-Daoulas pas vraiment en phase avec la France lors des élections européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Lors des européennes 2024 en effet, la liste Rassemblement national avait réuni 19,43% des voix à Plougastel-Daoulas. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Raphaël Glucksmann qui arrivait en première position avec 23,58%.

14:32 - Plougastel-Daoulas avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de voix aux législatives à Plougastel-Daoulas que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait rassemblé 14,18% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,04%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,07% et Marine Le Pen avec 14,18%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,07% contre 74,93%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Se retourner sur le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Plougastel-Daoulas en 2022, lors des législatives, avec 9,27% au premier tour, contre 36,27% pour Richard Ferrand (Ensemble !), Plougastel-Daoulas votant pour la 6ème circonscription du Finistère. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM (52,40% contre 47,60% pour le RN). Richard Ferrand conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Plougastel-Daoulas révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Plougastel-Daoulas exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec 43,31% de population active et une densité de population de 286 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 9,69% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,17%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 5 898 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,29%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,26%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,7%), témoigne d'une population instruite à Plougastel-Daoulas, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Les législatives débutent à Plougastel-Daoulas : l'abstention en question Comment votent d'habitude les électeurs de cette agglomération ? Pendant les précédentes européennes, 58,84% des personnes aptes à voter à Plougastel-Daoulas avaient pris part à l'élection. La participation était de 55,83% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,23% au premier tour. Au second tour, 54,79% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Plougastel-Daoulas ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.