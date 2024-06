En direct

19:50 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Rambervillers ? Une autre incertitude de ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Le jour du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,61% des suffrages dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 8,14% à Rambervillers. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 13% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression inédite du RN à Rambervillers en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Rambervillers entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du Rassemblement national à Rambervillers Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 50,55% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Rambervillers, devant Valérie Hayer à 13,51% et Raphaël Glucksmann à 8,14%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi 782 votants de Rambervillers.

14:32 - Rambervillers avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Rambervillers à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 36,56% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,86% et 14,39% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,84% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 55,61%, devant Emmanuel Macron à 44,39%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Rambervillers ? La part des électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Rambervillers, le RN se plaçait à la deuxième place, 26,65% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,85% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 58,84%. Stéphane Viry s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Rambervillers : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de Rambervillers définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 26,48% et une densité de population de 261 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 844 € par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (21,99%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,37%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rambervillers mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,72% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - L'abstention aux législatives à Rambervillers Le taux d'abstention constituera un critère déterminant des législatives à Rambervillers. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,95% au premier tour. Au deuxième tour, 38,42% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Rambervillers ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,64% des électeurs de la ville, contre une participation de 69,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 351 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à impacter la participation à Rambervillers.