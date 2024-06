Résultat des législatives à Sainte-Cécile : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un score de Bardella dans la moyenne à Sainte-Cécile début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes 2024 à Sainte-Cécile. Le mouvement a convaincu 28,38% des votes, soit 168 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 17,74% et François-Xavier Bellamy à 15,37%.

14:32 - Sainte-Cécile avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Sainte-Cécile avec 23,86% contre 39,62% pour Emmanuel Macron. Sainte-Cécile n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,99% et 5,99% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,47% contre 60,53%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Sainte-Cécile en 2022, lors des élections législatives, avec 14,29% au premier tour, contre 29,33% pour Philippe Latombe (La République en Marche), Sainte-Cécile étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vendée. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 35,11% contre 64,89% pour les vainqueurs. Philippe Latombe remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Sainte-Cécile aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Sainte-Cécile, les élections sont en cours. Dotée de 718 logements pour 1 584 habitants, la densité de la commune est de 48 hab/km². Ses 72 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,8% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 38,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 46,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 677,66 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, Sainte-Cécile incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Sainte-Cécile : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'un des facteurs importants des élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Sainte-Cécile (85110). Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,13% au premier tour. Au deuxième tour, 57,2% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sainte-Cécile ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,15% au niveau de la localité. L'abstention était de 21,02% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?