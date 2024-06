En direct

19:49 - À Vert-le-Petit, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,69% à Vert-le-Petit. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 7,59% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,7% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 25% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Vert-le-Petit, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,81% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Vert-le-Petit Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 33% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Vert-le-Petit Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Vert-le-Petit. Le bulletin glanait 37,56% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 11,69% et Valérie Hayer à 11,39%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Vert-le-Petit au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La ville de Vert-le-Petit avait offert un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 du Rassemblement national s'imposait avec 26,17% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,44% et 21,08% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,16% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,82% contre 54,18%.

12:32 - À Vert-le-Petit, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors des législatives à Vert-le-Petit, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25,71% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 26,81% pour Mathieu Hillaire (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 50,68% des voix, devant les candidats Nupes (49,32%). C'est ainsi Nathalie Da Conceicao Carvalho chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Comment la composition démographique de Vert-le-Petit façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Vert-le-Petit comme partout en France. Avec ses 2 749 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 151 entreprises, Vert-le-Petit permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,77% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 143 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,94%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,04%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 34 612 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Vert-le-Petit, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Vert-le-Petit pour les législatives L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera l'ampleur de la participation à Vert-le-Petit (91710). Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,11% des votants de la ville, à comparer avec un taux de participation de 72,49% au deuxième tour, soit 1 436 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,22% au premier tour et seulement 45,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vert-le-Petit ? Quel député remplacera Nathalie Da Conceicao Carvalho dans la 2ème circonscription de l'Essonne ?