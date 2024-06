Résultat des législatives à Vion : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comprendre l'électorat de Vion : un regard sur la démographie locale

La démographie et le profil socio-économique de Vion déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 72 hab par km² et un taux de chômage de 4,17%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 449 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,02%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,0%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Vion mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,24% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.