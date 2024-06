Résultat des législatives à Solesmes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le RN dans sa moyenne nationale à Solesmes début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Solesmes, avec 27,01%, soit 168 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 21,06% et François-Xavier Bellamy à 17,52%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Solesmes au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la clé pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Solesmes lors du premier tour de la présidentielle avec 32,3%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,31%. Les troisième et quatrième places étaient pour Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 15,26% et 10,49% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 39,12% contre 60,88%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel en 2022 Les élections législatives 2022 à Solesmes ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,77% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Sarthe, alors que les candidats LREM réuniront 23,11% des voix. Ce premier round poussif n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 14,77%.

11:02 - Les enjeux locaux de Solesmes : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Solesmes, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 621 logements pour 1 221 habitants, la densité de la commune est de 105 hab/km². Ses 116 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 375 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 11,14% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 43,23% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 55,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 66,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 391,85 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Solesmes, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Solesmes : la mobilisation des habitants aux législatives L'étude des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Pendant les élections européennes de début juin, 63,25% des inscrits sur les listes électorales de Solesmes avaient participé au vote. La participation était de 61,51% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 63,1% au premier tour et seulement 60,26% au second tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,2% dans la localité, contre un taux de participation de 84,44% au premier tour, ce qui représentait 863 personnes.