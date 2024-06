Résultat des législatives à Coulans-sur-Gée : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Le RN dans sa moyenne nationale à Coulans-sur-Gée il y a trois semaines Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Coulans-sur-Gée, avec 33,51% des votes (194 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 13,82%, et Raphaël Glucksmann avec 12,26%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Coulans-sur-Gée lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,73% contre 30,08% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,06% et 8,04% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 41,05% contre 58,95%.

12:32 - À Coulans-sur-Gée, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera très observé pour ces législatives, à l'échelle locale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Coulans-sur-Gée en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,34% au premier tour, contre 23,36% pour Elise Leboucher (LFI-PS-PC-EELV), Coulans-sur-Gée étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Sarthe. Surprise totale : le Rassemblement national parviendra finalement à finir sur la première marche de ces législatives, avec 50,34%, contre 49,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV au terme du second round.

11:02 - Dynamique électorale à Coulans-sur-Gée : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Coulans-sur-Gée façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,65% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 560 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,38%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,1%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Coulans-sur-Gée mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,01% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Coulans-sur-Gée L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Coulans-sur-Gée. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,73% au premier tour et seulement 51,35% au deuxième tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 19,42% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,23% au premier tour. Les jeunes affichent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?