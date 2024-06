Résultat des législatives à Brûlon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Quel était le résultat des européennes à Brûlon au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. 40,82% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Brûlon, face à Valérie Hayer à 17,81% et Raphaël Glucksmann à 11,69%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 220 électeurs de Brûlon.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Brûlon ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Brûlon pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 32,25% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,38% et 11,59% des voix. Brûlon n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec seulement 7,85% des suffrages. Nouveau coup de poing de la candidate du RN au second tour contre Emmanuel Macron avec 50,5%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives à Brûlon ? Le score du RN sera une des clés pour cette élection des députés au niveau local. Lors des législatives 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Brûlon. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe devant ses concurrents au premier tour, avec 27,44% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Sarthe. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 64,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,94%.

11:02 - Élections législatives à Brûlon : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Brûlon, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 809 logements pour 1 529 habitants, la densité de la commune est de 98 habitants par km². Avec 100 entreprises, Brûlon offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (74,91%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,63% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 37,02% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1046,15 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Brûlon s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Les législatives sont lancées à Brûlon : scrutin en cours Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 à Brûlon (72350). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour et seulement 60,52% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Brûlon ? Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 26,61% au deuxième tour.