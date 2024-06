Résultat des législatives à Auvers-le-Hamon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Un effet Bardella aussi à Auvers-le-Hamon il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Auvers-le-Hamon, à 39,53%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 16,44% et Raphaël Glucksmann à 12,13%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Auvers-le-Hamon L'élection présidentielle est incontestablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 34,67% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Auvers-le-Hamon. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,97%. Auvers-le-Hamon n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec seulement 6,43% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche à Auvers-le-Hamon ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment des élections qui se jouent. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Auvers-le-Hamon. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe devant ses concurrents au premier tour, avec 23,98% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Sarthe. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,24%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,76%.

11:02 - Auvers-le-Hamon : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues d'Auvers-le-Hamon, les élections sont en cours. Avec ses 8,27% d'agriculteurs pour 1 471 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 780 foyers fiscaux. Dans la localité, 19,61% des résidents sont des enfants, et 9,03% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,0% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. Pour finir, Auvers-le-Hamon incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Auvers-le-Hamon : les législatives débutent À Auvers-le-Hamon, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,03% au premier tour et seulement 56,37% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 115 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,91% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 21,17% au deuxième tour.