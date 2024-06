Résultat des législatives à Voivres-lès-le-Mans : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 40,16% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Voivres-lès-le-Mans, devant Raphaël Glucksmann à 16,8% et Valérie Hayer à 10,86%. Le mouvement eurosceptique a réuni ainsi 196 votants de Voivres-lès-le-Mans.

L'élection du président de la République est incontestablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,72% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Voivres-lès-le-Mans. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,57%. Yannick Jadot prenait la quatrième place avec seulement 6,17% des suffrages. Avec 48,82%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,18%.

Lors des dernières législatives à Voivres-lès-le-Mans, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,66% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 24,32% pour Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (53,00%). Elise Leboucher remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Voivres-lès-le-Mans

Devant le bureau de vote de Voivres-lès-le-Mans, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 549 logements pour 1 359 habitants, la densité de la ville est de 120 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 44 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 663 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,98%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 52,58% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1863,46 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Voivres-lès-le-Mans, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.