Résultat des législatives à Villaines-sous-Malicorne : l'élection 2024 en direct

17:23 - Une victoire du RN à Villaines-sous-Malicorne au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Villaines-sous-Malicorne, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, cumulant 45,99% des votes devant François-Xavier Bellamy à 10,34% et Raphaël Glucksmann à 10,08%. Si on entre dans le détail, 178 votants l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Villaines-sous-Malicorne avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file de l'ancien FN engrangeait 36,27% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,42% et 14,34% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,53% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la cheffe du RN au deuxième tour contre Macron avec 59,22%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Villaines-sous-Malicorne ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Villaines-sous-Malicorne lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe en tête au premier tour, avec 31,55% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription de la Sarthe. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 57,14%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,86%.

11:02 - Villaines-sous-Malicorne : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La structure démographique et socio-économique de Villaines-sous-Malicorne détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,97% et une densité de population de 53 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 370 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,16%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,19%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Villaines-sous-Malicorne mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,24% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Villaines-sous-Malicorne ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à Villaines-sous-Malicorne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,57% au premier tour et seulement 48,82% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,63% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,27% au second tour.