Résultat des législatives à Louplande : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une victoire du Rassemblement national à Louplande début juin Les résultats de ce 30 juin seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Louplande, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 41,57% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,35% et Raphaël Glucksmann à 12%. Ce sont alors 239 votants qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Louplande lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen glanait 30,53% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,57% et 18,23% des voix. Yannick Jadot héritait de la quatrième place avec seulement 5,93% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,56% contre 54,44%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national au premier tour à Louplande ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Louplande. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Sarthe, c'est Raymond de Malherbe qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 24,64%. Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,65%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Louplande : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Louplande, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 486 habitants répartis dans 619 logements, cette commune présente une densité de 79 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 757 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,47% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 566,18 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Louplande incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Louplande À Louplande, l'une des clés des législatives sera à n'en pas douter l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,84% au premier tour et seulement 43,12% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,73% dans la commune. Le taux de participation était de 79,74% au second tour, ce qui représentait 1 000 personnes.