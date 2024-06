Résultat des législatives à Pruillé-le-Chétif : l'élection 2024 en direct

On ne peut oublier le scrutin qui a eu lieu il y a quelques semaines. Dans le détail, 157 électeurs de Pruillé-le-Chétif ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella séduisait 26,34% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,13% et Raphaël Glucksmann à 18,79%.

14:32 - À Pruillé-le-Chétif, le résultat de la présidentielle toujours pertinent

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,74% contre 34,45% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,43% et 6,32% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 33,5% contre 66,5%.