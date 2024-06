Résultat des législatives à Fillé : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du Rassemblement national à Fillé Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le 9 juin en effet, à Fillé, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, récoltant 35,09% des voix face à Raphaël Glucksmann à 14,91% et Valérie Hayer à 12,33%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Fillé au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fillé lors du premier tour de la présidentielle avec 26,99%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,61%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,81% et 6,8% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,08% contre 58,92%.

12:32 - Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Fillé Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Fillé, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 20,66% des votants ayant choisi son binôme, contre 26,39% pour Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,24%). Elise Leboucher remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Fillé : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Fillé comme dans toute la France. Avec une population de 1 525 habitants répartis dans 621 logements, cette ville présente une densité de 150 hab par km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 18,91% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,9% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 572,85 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Fillé participe à l'histoire du pays.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Fillé La participation sera l'une des clés de ces élections législatives 2024 à Fillé (72210). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 51,36% au premier tour. Au second tour, 51,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,18% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 81,59% au deuxième tour, ce qui représentait 984 personnes.