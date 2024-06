Résultat des législatives à Allonnes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Allonnes, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,83% à Allonnes. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 14% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,14% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 35% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Allonnes, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,37% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Allonnes ? Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais des éléments apparaissent… En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer à environ 30% à Allonnes. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également gagnés par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 7 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Une victoire du RN à Allonnes le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 1064 électeurs d'Allonnes ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a convaincu 37,61% des voix contre Manon Aubry à 14% et Raphaël Glucksmann à 12,83%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Allonnes lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste de la France à Allonnes au cours de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 28,31% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 26,48% et 22,83% des voix. Fabien Roussel héritait de la quatrième place avec seulement 4,69% des suffrages. Avec 46,35%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,65%.

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Allonnes ? Il y a deux ans, lors des législatives à Allonnes, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 22,65% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 28,37% pour Elise Leboucher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,71%). Elise Leboucher conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Allonnes et leurs implications électorales Quel portrait faire d'Allonnes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 11 013 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 313 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (67,66%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 846 résidents étrangers, représentant 7,62% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,21 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,34%, annonçant une situation économique mitigée. Pour finir, à Allonnes, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Allonnes Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 11 126 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 43,48% des inscrits sur les listes électorales d'Allonnes. Le taux de participation était de 44,99% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 38,36% au premier tour et seulement 39,19% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Allonnes ? Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.