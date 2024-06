Résultat des législatives au Bailleul : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le 9 juin, la piqure de rappel de Bardella au Bailleul Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes au Bailleul. L'extrême droite attirait 50,99% des suffrages, face à Valérie Hayer à 13,8% et Raphaël Glucksmann à 7,32%.

14:32 - Le Bailleul avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville du Bailleul avait offert un bel avantage à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022. La candidate du RN prenait la tête avec 40,61% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,79% et 11,81% des voix. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 5,83% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN avait aussi une longueur d'avance avec 60,17% contre 39,83%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif donne des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient donné lieu à un très gros départ pour le Rassemblement national au Bailleul. C'est en effet Raymond de Malherbe qui se classait en pôle position au premier tour avec 29,88% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Sarthe. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,67%.

11:02 - Analyse socio-économique du Bailleul : perspectives électorales Devant le bureau de vote du Bailleul, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 214 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 43 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,23% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 29,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 381,23 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Le Bailleul incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Abstention au Bailleul : quelles perspectives pour les élections législatives ? Au Bailleul, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,48% au premier tour. Au second tour, 39,52% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation au Bailleul cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,77% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 76,6% au premier tour, ce qui représentait 635 personnes.