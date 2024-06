Résultat des législatives à Sablé-sur-Sarthe : découvrez les chiffres clés du 1er tour !

18:35 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Sablé-sur-Sarthe Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais des éléments émergent… Le RN devrait s'approcher de 30% à Sablé-sur-Sarthe lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7,72 points dans la commune.

17:40 - Une performance du RN dans la moyenne à Sablé-sur-Sarthe au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 31.74% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Sablé-sur-Sarthe, face à Valérie Hayer à 19.03% et Raphaël Glucksmann à 12.59%. Le mouvement nationaliste s'est arrogé le scrutin avec 1011 votants de Sablé-sur-Sarthe.

16:56 - Qui a remporté la présidentielle en 2022 à Sablé-sur-Sarthe ? Sablé-sur-Sarthe avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24.2%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 31.05% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 19.04% et 6.59% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 40.34% contre 59.66%.

16:38 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel la dernière fois La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection législative au niveau local. Lors des dernières législatives à Sablé-sur-Sarthe, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 19.49% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 22.27% pour Joachim Le Floch-Imad (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il cumulait pourtant 50.62% des votes, devant les candidats Nupes (49.38%). C'est ainsi Raymond de Malherbe chez les frontistes qui prenait l'avantage.

16:10 - Un taux de participation élevé à midi dans la Sarthe (72) Dans la Sarthe (72) où la sœur aînée de Marine Le Pen, Marie-Caroline, est candidate RN dans l'ancienne circonscription de François Fillon, à Sablé-sur-Sarthe, le taux de participation à midi s'élève à 28.58%, c'est bien plus que la participation observée au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

15:50 - Les défis socio-économiques de Sablé-sur-Sarthe et leurs implications électorales A mi-chemin des législatives, Sablé-sur-Sarthe émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 096 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 609 entreprises, Sablé-sur-Sarthe permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (64,37%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 1 110 résidents étrangers, représentant 9,16% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1938,35 euros par mois, la ville affiche un taux de chômage de 17,48%, synonyme d'une situation économique tendue. Sablé-sur-Sarthe manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

10:59 - Election à Sablé-sur-Sarthe : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Sablé-sur-Sarthe ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,56% au premier tour. Au deuxième tour, 60,68% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Sablé-sur-Sarthe ? Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 34,52% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 34,00% au second tour.