Résultat des législatives à Chaufour-Notre-Dame : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - La liste Rassemblement national à 38,98% à Chaufour-Notre-Dame le 9 juin Consulter des résultats plus récents semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Chaufour-Notre-Dame, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, récoltant 38,98% des voix contre Valérie Hayer à 15,31% et Raphaël Glucksmann à 14,08%. Ce qui correspond à 191 bulletins dans la cité.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Chaufour-Notre-Dame ? Chaufour-Notre-Dame avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,77%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 31,48% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 16,43% et 6,41% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,72% contre 57,28%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Chaufour-Notre-Dame Le RN ratait complètement la première marche à Chaufour-Notre-Dame il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,71% au premier tour, contre 22,06% pour Joachim Le Floch-Imad (La République en Marche), Chaufour-Notre-Dame étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Sarthe. Au second round, c'est en revanche Elise Leboucher (Nupes) qui remportera le plus de voix, avec 50,14% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chaufour-Notre-Dame : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Chaufour-Notre-Dame comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 156 habitants répartis dans 461 logements, ce village présente une densité de 94 habitants/km². Ses 34 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 367 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (93,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 43,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 46,87% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1096,08 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Chaufour-Notre-Dame, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Elections législatives à Chaufour-Notre-Dame : retour sur la participation électorale Ce dimanche, lors des législatives à Chaufour-Notre-Dame, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,42% au premier tour. Au deuxième tour, 50,88% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Chaufour-Notre-Dame ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 77,56% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,93% au premier tour, ce qui représentait 737 personnes. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, seraient capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Chaufour-Notre-Dame.