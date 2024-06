Résultat des législatives à Parigné-le-Pôlin : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé pour ces élections, à l'échelle locale. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Parigné-le-Pôlin lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Raymond de Malherbe qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 26,53% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Sarthe. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,50%.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Parigné-le-Pôlin comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 432 logements pour 1 051 habitants, la densité de la commune est de 78 hab/km². Ses 40 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,74%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,58% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 96,07 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Parigné-le-Pôlin, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

À Parigné-le-Pôlin, l'une des clés des élections législatives 2024 sera sans nul doute l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,96% au premier tour et seulement 53,27% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 19,3% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 18,77% au premier tour.