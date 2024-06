Résultat des législatives à Juigné-sur-Sarthe : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Juigné-sur-Sarthe il y a trois semaines Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Juigné-sur-Sarthe, à 34,48%, soit 160 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 17,24% et Raphaël Glucksmann à 10,56%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Juigné-sur-Sarthe Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Juigné-sur-Sarthe lors du premier tour de la présidentielle avec 31,24%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,01%. Juigné-sur-Sarthe n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 13,6% et 7,62% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,21% contre 57,79%.

12:32 - Quel score à Juigné-sur-Sarthe pour le bloc présidentiel ce soir ? Aux législatives en 2022 à Juigné-sur-Sarthe, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 20,31% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 22,92% pour Joachim Le Floch-Imad (Ensemble !) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 52,84% des voix, devant les candidats Nupes (47,16%). C'est donc Raymond de Malherbe chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Élections à Juigné-sur-Sarthe : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Juigné-sur-Sarthe, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 7,22% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 55 habitants/km² et 47,68% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 396 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,35%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,89%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Juigné-sur-Sarthe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,03% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Abstention à Juigné-sur-Sarthe : que retenir des précédentes élections ? Au cours des scrutins électoraux passés, les 1 170 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des élections européennes, le taux de participation atteignait 51,75% des électeurs de Juigné-sur-Sarthe. La participation était de 53,62% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,58% au premier tour. Au second tour, 45,16% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Juigné-sur-Sarthe ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.