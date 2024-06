En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Xertigny pour ces législatives ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Xertigny, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,63% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 7,4% à Xertigny. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant encore autour des 14% sur place.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Xertigny en 5 ans Que déduire de cette combinaison de scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Xertigny entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Xertigny le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui arrive aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Xertigny, à 47,19%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 11,42% et François-Xavier Bellamy à 8,33%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Xertigny au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini première avec 37,31% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Xertigny. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,89%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,68% des suffrages. Marine Le Pen elle finissait aussi première au deuxième tour avec 57,34%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Xertigny Lors des dernières législatives à Xertigny, le RN se plaçait à la deuxième place, 25,81% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 40,85% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (61,63%). Stéphane Viry conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Xertigny : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Xertigny, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,16%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (66,75%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2040,25 euros/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (14,78%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,56%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Xertigny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,79% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Xertigny À Xertigny (88220), le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux des élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,43% au premier tour et seulement 55,75% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 25,27% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,55% au deuxième tour.