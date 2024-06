Résultat des législatives au Langon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 45,93% pour le RN au Langon début juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc tout aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les européennes au Langon. Ladite liste a convaincu 45,93% des voix, devant Valérie Hayer à 11,43% et Raphaël Glucksmann à 11,43%.

14:32 - Le Langon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen prenait une avance notable avec 31,65% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,3% et 15,44% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,49% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'était aussi imposée au second tour avec 53,15%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment de l'élection du jour. Avec 23,88% au Langon, le Rassemblement national avait été distancé par les 29,31% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription de la Vendée. Le Langon optera d'ailleurs encore pour Pierre Henriet au second tour, finalement à la première place localement avec 50,92%.

11:02 - Les données démographiques du Langon révèlent les tendances électorales Dans la ville du Langon, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,15%. En outre, le taux de familles propriétaires (77,94%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 437 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,39%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,93%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Langon mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,75% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives au Langon L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention au Langon. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,51% au premier tour. Au second tour, 52,43% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 885 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,16% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,71% au deuxième tour.