16:32 - La liste de Jordan Bardella à 38,48% aux Magnils-Reigniers le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, aux Magnils-Reigniers, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 38,48% des voix devant Valérie Hayer à 15,03% et Raphaël Glucksmann à 9,41%.

14:32 - 30,44% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 aux Magnils-Reigniers Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays aux Magnils-Reigniers au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 30,44% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,72% et 12,87% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,56% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,74%, devant Emmanuel Macron à 49,26%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives aux Magnils-Reigniers, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 28,21% des votants ayant voté pour son binôme, contre 30,13% pour Pierre Henriet (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 51,13% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (48,87%). C'est ainsi Isabelle Magnin chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique des Magnils-Reigniers Dans la commune des Magnils-Reigniers, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,55%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,07%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 697 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,43%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Magnils-Reigniers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,13% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les législatives aux Magnils-Reigniers sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'abstention aux Magnils-Reigniers. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 82,17% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 79,74% au premier tour, ce qui représentait 1 000 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,06% au premier tour. Au second tour, 53,55% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 aux Magnils-Reigniers ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens des Magnils-Reigniers.