19:53 - Que vont décider les supporters de Glucksmann aux Sables-d'Olonne ? L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. A l'issue du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 17,08% des votes dans la commune. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 14,76% aux Sables-d'Olonne pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 2,99% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,17% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,6% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 21% cette fois.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite aux Sables-d'Olonne Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points aux Sables-d'Olonne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 25% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Les Sables-d'Olonne dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, aux Sables-d'Olonne, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 29,84% des votes face à Valérie Hayer à 22,13% et Raphaël Glucksmann à 14,76%. Ce sont alors 6720 votants qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - 36,61% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle aux Sables-d'Olonne C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Sables-d'Olonne lors du premier tour de la présidentielle avec 36,61%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,22%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,58% et 9,85% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 36,06% contre 63,94%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Regarder le plus récent scrutin législatif livre des indices précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune des Sables-d'Olonne, grappillant 17,82% des voix sur place, contre 37,79% pour Stéphane Buchou (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 34,70% contre 65,30% pour les vainqueurs. Stéphane Buchou remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique des Sables-d'Olonne façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Les Sables-d'Olonne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 48 402 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 4 354 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (51,59%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 748 résidents étrangers, Les Sables-d'Olonne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,34%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 32 285 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui aux Sables-d'Olonne s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Les législatives aux Sables-d'Olonne (85100) sont lancées Aux Sables-d'Olonne, l'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute la participation. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français serait de nature à impacter le pourcentage de participation aux Sables-d'Olonne. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,35% au niveau de la ville. L'abstention était de 25,63% au second tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51% au premier tour. Au second tour, 53,56% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel député se substituera à Stéphane Buchou dans la 3ème circonscription de la Vendée ?