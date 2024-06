Résultat des législatives aux Velluire-sur-Vendée : l'élection 2024 en direct

Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. 42,54% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes aux Velluire-sur-Vendée, contre Raphaël Glucksmann à 11,53% et Valérie Hayer à 10,74%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 214 électeurs des Velluire-sur-Vendée.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen aux Velluire-sur-Vendée lors de la présidentielle 2022

Le scrutin présidentiel est probablement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. La communauté des électeurs des Velluire-sur-Vendée s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La patronne du Rassemblement national s'imposait avec 30,81% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,19% et 17,89% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 8,75% des voix. Au 2e tour, c'est également la cheffe de file du RN qui se plaçait en tête avec 56,58%, devant Emmanuel Macron à 43,42%.