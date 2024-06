Résultat des législatives à Saint-Maixent-sur-Vie : l'élection 2024 en direct

09:00 - Elections à Saint-Maixent-sur-Vie : les horaires du bureau de vote

Les résultats des législatives à Saint-Maixent-sur-Vie sont diffusés ce dimanche, trois semaines après la performance du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du bloc de l'extrême-droite, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...) arrivera à capter le plus de voix à Saint-Maixent-sur-Vie (85220) ? Le bureau de vote de la commune de Saint-Maixent-sur-Vie sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Cette page affichera les résultats à Saint-Maixent-sur-Vie dès 20h.