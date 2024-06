Résultat des législatives à l'Île-d'Elle : l'élection 2024 en direct

09:00 - Législatives à l'Île-d'Elle : les horaires du bureau de vote

Le premier tour des élections législatives se tient ce dimanche à l'Île-d'Elle. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 parlementaires de l'Assemblée législative. Il y a deux ans, les précédentes élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Cette élection est le moment idéal pour les candidats du bloc présidentiel de se démarquer auprès des votants de la ville. A noter que l'unique bureau de vote de la ville de l'Île-d'Elle ferme ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats du premier tour à l'Île-d'Elle dès 20h.