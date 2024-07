Résultat des législatives 2024 à Marans (17230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:02 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Marans ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Marans, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,87% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (19,73%).

20:58 - Une évolution impressionnante de l'extrême droite à Marans en 2 ans Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Marans entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Marans ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre de votes de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi une des clés au niveau local pour le second tour de ces élections des députés 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Marans, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,84% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 27,40% pour Anne-Laure Babault (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (53,44%). Anne-Laure Babault s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Marans ce dimanche ? A l'occasion du 1er round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Marans ont préféré Karen Bertholom (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,11% des suffrages. En seconde position, Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) obtenait 26,89%. Benoît Biteau (Front populaire) captait 21,87% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Karen Bertholom accumulant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Scrutins à Marans : quels enseignements tirer des taux de participation ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Marans a atteint 65,3%, dépassant celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 48,26% des personnes en âge de participer à une élection à Marans avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 49,38% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Marans lors du deuxième round des législatives ? Le taux d'abstention est immanquablement un facteur déterminant des élections législatives. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Marans était de 65,3%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 535 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 76,38% avaient participé à l'élection. La participation était de 75,67% au second tour, soit 2 675 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,18% au premier tour et 44,88% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Marans ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Marans aux législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Marans fourmille de diversité et d'activités. Avec une population de 4 500 habitants répartis dans 2 579 logements, cette localité présente une densité de 55 habitants par km². Ses 361 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,67%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 38,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,56%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2011,71 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Marans, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.