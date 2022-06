Résultat des législatives à Beaulieu-sous-la-Roche - Election 2022 (85190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche

Le résultat des élections législatives 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 1774 électeurs de Beaulieu-sous-la-Roche de la 2ème circonscription de la Vendée. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 59 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vendée. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 53%, ce qui représente 946 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaulieu-sous-la-Roche Béatrice Bellamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,97% 26,05% Nicolas Helary Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 22,46% Franck Laloue Rassemblement National 17,51% 19,35% Maxence de Rugy Les Républicains 17,34% 12,78% Ninon Gréau Ecologistes 4,65% 5,71% Patrick Loiseau Divers centre 3,98% 3,85% Brigitte Neveux Reconquête ! 3,91% 3,97% Sophie Orizet-Vieillefond Divers droite 1,27% 1,86% Sophie Carpentier Droite souverainiste 1,24% 1,49% Sophie Barillot Divers extrême gauche 0,83% 0,87% Jérôme Marchand Ecologistes 0,78% 0,99% Benoît Jamonneau Divers gauche 0,55% 0,62% Célia Ghouali Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Beaulieu-sous-la-Roche Taux de participation 50,50% 46,67% Taux d'abstention 49,50% 53,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 1,09% Nombre de votants 56 641 828

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaulieu-sous-la-Roche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Quel résultat à Beaulieu-sous-la-Roche pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Beaulieu-sous-la-Roche comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 13,1% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,33% et 1,77% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 21,2% à Beaulieu-sous-la-Roche pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Beaulieu-sous-la-Roche, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les indications nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Beaulieu-sous-la-Roche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%. Avec 32,67% des suffrages exprimés, au 1er round à Beaulieu-sous-la-Roche cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 25,61%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,1% et Yannick Jadot à 6,33%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - À Beaulieu-sous-la-Roche, la grande inconnue de ces législatives demeure la participation L'abstention sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Beaulieu-sous-la-Roche. L'inflation, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Beaulieu-sous-la-Roche (85190) de leur devoir civique. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,02% dans la ville, contre une participation de 78,4% au premier tour, soit 1 390 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives, un élément essentiel à Beaulieu-sous-la-Roche ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,21% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Beaulieu-sous-la-Roche, à comparer avec une abstention de 48,71% pour le second round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche Les données de ces élections législatives à Beaulieu-sous-la-Roche sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un chiffre supérieur à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Beaulieu-sous-la-Roche : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32,7% des votes au premier tour à Beaulieu-sous-la-Roche, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,6% et 13,1% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Beaulieu-sous-la-Roche avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 60,0% des votes, laissant par conséquent 40,0% des suffrages à Marine Le Pen. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Beaulieu-sous-la-Roche seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.