Résultat des législatives 2024 à Château-Guibert (85320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Château-Guibert ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Château-Guibert, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,43% des votes dans la commune. Un score qui a pourtant stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (24,85%).

20:58 - La progression foudroyante du RN à Château-Guibert en 2 ans L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Château-Guibert entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Château-Guibert ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Château-Guibert à l'époque, lors des législatives, avec 19,81% au premier tour, contre 25,83% pour Béatrice Bellamy (La République en Marche). Sur la commune de Château-Guibert, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au cours du second tour, avec 51,06% contre 48,94% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle). Une victoire, donc, pour Nicolas Helary dans la localité.

20:05 - Déjà 39,06% pour le RN à Château-Guibert aux élections législatives A en croire les études des instituts de sondages rendues publiques depuis dimanche, le Rassemblement national serait susceptible de décrocher pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Château-Guibert ont placé en tête Marie-Christine Ebran (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 39,06% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de passer devant Béatrice Bellamy (Ensemble !) et Nicolas Helary (Union de la gauche) avec 34,99% et 24,43% des électeurs. La tête de la course était notamment différente en considérant tous les votants de la 2ème circonscription de la Vendée, puisque c'est Béatrice Bellamy qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%. De quoi esquisser un match différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Château-Guibert aux dernières élections L'étude des élections passées permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. En comparaison avec les élections européennes de ce printemps, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Château-Guibert s'est intensifiée, parvenant à 70,7%. Début juin, durant le scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 53,03% des électeurs de Château-Guibert. Le taux de participation était de 52,47% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Château-Guibert reste l'abstention À Château-Guibert, le taux de participation constitue indiscutablement l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024. Les résidents de Château-Guibert ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,7%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,56% au premier tour et 46,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Château-Guibert ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,42% au niveau de la commune. La participation était de 79,73% au premier tour, ce qui représentait 897 personnes. Le sentiment d'insécurité serait de nature à ramener les citoyens de Château-Guibert dans les bureaux de vote.

17:29 - Château-Guibert : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Château-Guibert comme dans toute la France. Avec une population de 1 515 habitants répartis dans 686 logements, cette commune présente une densité de 44 habitants par km². Ses 65 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,9%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 39,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 44,07% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 74,39 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Château-Guibert, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.