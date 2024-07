Résultat des législatives 2024 à Saint-Vincent-sur-Graon (85540) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Saint-Vincent-sur-Graon en 2 ans

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives sera très instructif. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 23 points à Saint-Vincent-sur-Graon entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.