Résultat des législatives 2024 à Corpe (85320) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - À Corpe, qui va faire main basse les 15,28% du Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance sans garantie dans cet épilogue. Au premier tour, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a glanés l'attelage à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes en 2022. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Corpe, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 15,28% des votes dans la localité. Un score à compléter néanmoins avec les 17,21% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 26 points à Corpe Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 26 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Corpe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés au niveau local. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être l'espoir de s'imposer. Les législatives avaient déjà donné un joli démarrage pour le Rassemblement national à l'époque à Corpe. On retrouvait en effet Franck Laloue en tête au premier tour, avec 30,19% dans la ville. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 62,14%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,86%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Corpe Grâce à 56,71% des voix, Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) a pris les devants à Corpe, le 30 juin lors du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Béatrice Bellamy (Ensemble pour la République) et Nicolas Helary (Nouveau Front populaire) avec respectivement 28,01% et 15,28% des électeurs. Les habitants de Corpe n'avaient pas choisi les mêmes bulletins que ceux de la circonscription. Béatrice Bellamy y devançait ses adversaires, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Corpe au niveau de l'abstention ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Corpe a augmenté de 18 points, parvenant à 69,27%. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 51,6% dans la commune de Corpe. Le taux de participation était de 54,69% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Corpe L'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement la participation. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Corpe était de 69,27%. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 667 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 82,01% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,96% au deuxième tour, ce qui représentait 560 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,24% au premier tour et 43,07% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Corpe ?

17:29 - Comment la composition démographique de Corpe façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Corpe, les élections sont en cours. Avec une population de 1 010 habitants répartis dans 439 logements, cette localité présente une densité de 62 habitants par km². L'existence de 50 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,2% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 56,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 524,53 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Corpe, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.