Résultat des législatives 2024 à Saint-Vincent-sur-Jard (85520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Vincent-sur-Jard, qui va tirer parti des voix du Front populaire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Vincent-sur-Jard, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,93% des votes dans la commune. Une performance à compléter néanmoins avec les 16,82% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 22 points grapillés en 2 ans par le RN à Saint-Vincent-sur-Jard Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Vincent-sur-Jard, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Vincent-sur-Jard, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,13% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 25,00% pour Béatrice Bellamy (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (63,77%). Béatrice Bellamy remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Saint-Vincent-sur-Jard Selon les ultimes projections établies entre les deux tours, le Rassemblement national serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Vincent-sur-Jard ont placé en tête Marie-Christine Ebran (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,87% des voix. Béatrice Bellamy (Ensemble !) et Nicolas Helary (Front populaire) suivaient grâce à 36,53% et 15,93% des votants. Les habitants de Saint-Vincent-sur-Jard n'avaient pas opté pour la même couleur politique que ceux de la circonscription, puisque Béatrice Bellamy y arrivait en première place, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Vincent-sur-Jard ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. À Saint-Vincent-sur-Jard, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 75,15%, dépassant de 13 points celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 633 inscrits sur les listes électorales à Saint-Vincent-sur-Jard, 62,16% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 59,69% pour les européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 75,15% de participation lors de la première étape des élections législatives à Saint-Vincent-sur-Jard À Saint-Vincent-sur-Jard, l'un des facteurs cruciaux des élections législatives est sans nul doute le niveau d'abstention. La participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Vincent-sur-Jard s'élevait à 75,15%. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,04% des votants de la ville. La participation était de 78,16% au deuxième tour, ce qui représentait 1 206 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,42% au premier tour. Au second tour, 52,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Vincent-sur-Jard : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Vincent-sur-Jard, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 463 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Dans la localité, 8,23% des résidents sont des enfants, et 55,51% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 61,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 23,25% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,58 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Vincent-sur-Jard, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.