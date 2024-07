Résultat des législatives 2024 à Poiroux (85440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Poiroux, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale au terme du premier round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,25% des suffrages à Poiroux. Ce qui correspond à une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Poiroux en 2 ans Le résultat obtenu par le RN sera une des clés pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 26 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité en pôle position aux législatives il y a deux ans à Poiroux Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois remporter l'élection localement. Aux législatives à l'époque à Poiroux, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,44% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,87% pour Maxence de Rugy (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme LREM (57,14%). C'est ainsi Béatrice Bellamy (LREM) qui l'emportait.

20:05 - Déjà 51,92% pour le RN à Poiroux aux élections législatives Grâce à 51,92% des bulletins de vote, Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) a pris la pôle position à Poiroux, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) et Nicolas Helary (Front populaire) avec respectivement 30,51% et 17,25% des électeurs. Les habitants de Poiroux avaient fait un autre choix que ceux de la circonscription. Béatrice Bellamy s'y imposait, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Poiroux ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Poiroux a atteint 27,46%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 46,05% au niveau de Poiroux (85). Le taux d'abstention était de 45,43% en 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle baisser lors du second tour des législatives à Poiroux ? Le taux de participation est indiscutablement un facteur fort du scrutin législatif. Dans la ville, le taux d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 27,46%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,02% au premier tour. Au second tour, 51,32% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,8% dans la ville. Le taux d'abstention était de 21,04% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Poiroux ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Poiroux : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Poiroux, le scrutin est en cours. Avec ses 1 214 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 71 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 20,89% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 25,84% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,81% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 45,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 820,84 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, Poiroux incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.