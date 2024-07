Résultat des législatives 2024 à Saint-Prouant (85110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Prouant, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,42% des voix à Saint-Prouant. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 14,66% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Saint-Prouant lors des législatives ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces élections législatives 2024 sera très observé. Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit près de quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages arrachés par le parti à Saint-Prouant s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisamment pour acter un ancrage solide du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Ce premier verdict est logiquement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Saint-Prouant, déjà couverte par la 2ème circonscription de la Vendée, avait aussi vu le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 29,31%, alors que le RN, si observé aujourd'hui, restera derrière à 13,36%. Sur la commune de Saint-Prouant, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, avec 72,22% contre 27,78% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Les premiers résultats des législatives ont-ils du sens pour le second tour à Saint-Prouant ? A en croire les dernières projections rendues publiques juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de décrocher moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de la gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste sécuriseraient une centaine de sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Grâce à 55,6% des bulletins de vote, Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Saint-Prouant, le 30 juin dernier pour le 1er round de la législative. Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) recevait 27,11%. A la troisième position, Nicolas Helary (Front populaire) glanait 15,42% des électeurs. C'est aussi Béatrice Bellamy qui terminait en tête dans la 2ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 38,74%, devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - À Saint-Prouant, la participation du 1er tour dépasse celle du scrutin européen L'analyse des résultats des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. À Saint-Prouant, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 était de 75,31%, plus élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 118 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Prouant avaient en effet pris part au scrutin (soit 56,08%), contre une participation de 58,4% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Saint-Prouant ? À Saint-Prouant, l'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement l'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Prouant s'élevait à 75,31%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,38% au premier tour et 47,52% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Prouant aujourd'hui ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 119 personnes en âge de voter dans la localité, 85,97% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 84,63% au premier tour, soit 947 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des familles combinée avec les craintes dues au conflit armé israélo-palestinien seraient de nature à ramener les citoyens de Saint-Prouant (85110) dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Saint-Prouant : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des élections législatives à Saint-Prouant comme partout. Dotée de 683 logements pour 1 675 habitants, la densité de la commune est de 120 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 844 foyers fiscaux. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,49% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 50,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 49,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 909,31 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Prouant contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.