Résultat des législatives 2024 à Thorigny (85480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Thorigny ? Avec plus de 28% des votes au niveau national au terme du 1er round des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Thorigny, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,16% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 24,84% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Une progression notable de l'extrême droite à Thorigny Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Thorigny entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut penser que le RN sera vainqueur à Thorigny ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux élections législatives à Thorigny ? Ce premier verdict est immanquablement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Avec 26,14% à Thorigny, le binôme La République en Marche avait également été placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche (53,64% contre 46,36% pour LFI-PS-PC-EELV). Béatrice Bellamy remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Que peuvent signifier les résultats de dimanche dernier pour Thorigny ? Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) a obtenu 37,58% des voix à Thorigny dimanche 30 juin, lors du 1er tour des élections législatives. En 2e place, Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) recueillait 35,62%. De son côté, Nicolas Helary (Nouveau Front populaire) ramassait 25,16% des électeurs. C'est aussi Béatrice Bellamy qui terminait en tête dans la 2ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 38,74%, devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Thorigny : quelle évolution ? Comment votent d'habitude les habitants de cette localité ? Dimanche dernier, 69,6% des électeurs de Thorigny ont voté au 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait effectivement à 52,85% des inscrits sur les listes électorales de Thorigny. La participation était de 54,2% en 2019. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 69,6% de participation lors du 1er tour des élections législatives à Thorigny À Thorigny, l'abstention est sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. Thorigny a atteint une participation de 69,6%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,95% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 80,81% au premier tour, ce qui représentait 716 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,82% au premier tour. Au deuxième tour, 49,94% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Thorigny aujourd'hui ? L'inflation dans le pays qui grève les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, sont susceptibles de ramener les citoyens de Thorigny dans les bureaux de vote.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Thorigny Quel portrait faire de Thorigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 253 habitants répartis dans 583 logements, ce village présente une densité de 38 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 701 foyers fiscaux. Dans le village, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,81% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 543,58 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Thorigny, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.