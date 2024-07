Résultat des législatives 2024 à Grosbreuil (85440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Grosbreuil, que vont trancher les supporters de la gauche ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va être séduite par le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier indice : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,43% des voix à Grosbreuil. Une percée à affiner néanmoins avec les 17,57% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 24 points à Grosbreuil Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN arrive vainqueur à Grosbreuil ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux dernières législatives à Grosbreuil Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe localement pour le second tour de cette élection 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner l'élection localement. Avec 18,51% à Grosbreuil, le RN avait été en revanche distancé par les 23,51% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives à l'époque. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Béatrice Bellamy (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 59,40%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,60%.

20:05 - Quel score à Grosbreuil pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? D'après les projections des sondeurs dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités électorales de chaque territoire. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Grosbreuil ont placé en tête Marie-Christine Ebran (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,89% des votes. Béatrice Bellamy (Ensemble !) et Nicolas Helary (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 36,22% et 19,43% des électeurs à l'échelle de la métropole. Les habitants passés par les bureaux de vote de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la 2ème circonscription de la Vendée. Béatrice Bellamy y devançait ses adversaires, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - À Grosbreuil, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? À Grosbreuil, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 31,64%, moins élevé de 17 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 48,62% dans la commune de Grosbreuil, contre une abstention de 49,75% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2024 à Grosbreuil Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Grosbreuil ? Grosbreuil a atteint une participation de 68,36%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,77% au premier tour et 42,63% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,97% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 77,26% au premier tour, soit 1 315 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure d'impacter la participation à Grosbreuil.

17:29 - Comprendre l'électorat de Grosbreuil : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Grosbreuil, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 59 habitants/km² et 50,93% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 7,37% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,1%, souligne que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre de familles monoparentales (9,54%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,05%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grosbreuil mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,01% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.