Résultat des législatives 2024 à Chantonnay : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Chantonnay : un regard sur la démographie locale

Quelle influence les électeurs de Chantonnay exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 17,87% des résidents sont des enfants, et 28,24% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (80,62%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 106 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,40%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chantonnay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,44% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.