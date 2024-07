Résultat des législatives 2024 à Fougeré (85480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Fougeré, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives dimanche dernier, à Fougeré, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,85% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 21,1% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 25 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Fougeré La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 25 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces législatives à l'échelle locale. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN a cette fois des chances de remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Fougeré, comptant 17,72%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 23,63% des voix. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 56,20% contre 43,80% pour les perdants. Mais c'est Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 56,20%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,80%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN jusqu'ici Le 30 juin, les citoyens de Fougeré ont préféré Marie-Christine Ebran (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,5% des voix. Un résultat qui lui a permis de devancer Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Nicolas Helary (Union de la gauche) avec 35,59% et 19,85% des votants. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Vendée, puisque c'est Béatrice Bellamy qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Fougeré un contexte différent pour le second tour dans la commune.

19:21 - À Fougeré, la participation du premier round éclipse celle des élections européennes L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Les chiffres montrent une participation de 76,7% au 1er tour des élections législatives 2024 à Fougeré, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 925 personnes en capacité de participer à une élection à Fougeré s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 55,78%). Le taux de participation était de 56,37% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention à Fougeré peut-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives ? À Fougeré, l'une des clés du scrutin législatif est indéniablement la participation. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Fougeré était de 23,3%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,92% au premier tour. Au second tour, 49,45% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Fougeré ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 14,1% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 17,63% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Fougeré.

17:29 - Fougeré : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Fougeré, les élections sont en cours. Dotée de 541 logements pour 1 236 habitants, la densité de la commune est de 43 hab/km². Ses 44 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,21% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 42,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,44% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 37,73 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Fougeré, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.