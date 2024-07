Résultat des législatives 2024 à Moutiers-les-Mauxfaits (85540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 20,08% du Front populaire observés Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20,08% des voix à Moutiers-les-Mauxfaits. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - Une évolution impressionnante du RN à Moutiers-les-Mauxfaits Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Moutiers-les-Mauxfaits ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Moutiers-les-Mauxfaits Le score du RN sera ainsi un enjeu clé au niveau local pour le second tour de cette élection du Parlement. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Moutiers-les-Mauxfaits, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Moutiers-les-Mauxfaits, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,32% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 23,93% pour Maxence de Rugy (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 57,50%. C'est donc Béatrice Bellamy (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) a enregistré 41,87% des votes à Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round de la législative. En 2e position, Béatrice Bellamy (Ensemble !) décrochait 36,59%. A la troisième position, Nicolas Helary (Front populaire) ramassait 20,08% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Vendée, puisque c'est Béatrice Bellamy qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux électeurs de Moutiers-les-Mauxfaits une finale différente de celle esquissée dans la commune au premier round.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Moutiers-les-Mauxfaits ? Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? À Moutiers-les-Mauxfaits, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 29,76%, moins élevé de 16 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, le taux d'abstention atteignait effectivement 45,45% dans la commune de Moutiers-les-Mauxfaits. Le taux d'abstention était de 42,8% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Moutiers-les-Mauxfaits, la participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? L'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement l'abstention. 29,76% des électeurs de Moutiers-les-Mauxfaits ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,02% au sein de la ville. L'abstention était de 20,94% au second tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,53% au premier tour et 47,48% au second tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Moutiers-les-Mauxfaits façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Moutiers-les-Mauxfaits, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 204 logements pour 2 298 habitants, la densité de la commune est de 226 habitants/km². Ses 176 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,49% des résidents sont des enfants, et 11,04% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,85% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 591,91 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Moutiers-les-Mauxfaits manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.