Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-de-Pointindoux (85150) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,37% des suffrages à Saint-Georges-de-Pointindoux. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Le RN a fortement progressé à Saint-Georges-de-Pointindoux

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera déterminant localement pour cette élection du Parlement 2024. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Saint-Georges-de-Pointindoux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.