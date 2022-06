Résultat de la législative à Bessines-sur-Gartempe : 2e tour en direct

En direct

17:22 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Bessines-sur-Gartempe ? Grâce à 30,31% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Bessines-sur-Gartempe au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent respectivement 23,63% et 22,23% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

13:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Bessines-sur-Gartempe Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 2228 inscrits sur les listes électorales à Bessines-sur-Gartempe, 56,64% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 49,19% au round deux.