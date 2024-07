Résultat des législatives 2024 à Saint-Gence (87510) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a gagné du terrain depuis deux ans à Saint-Gence La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va irrémédiablement orienter en partie ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a réuni 28,06% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Gence, le binôme Front populaire a pour sa part glané 34,93% des votes dans la localité. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (33,98%). On saura ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 57,23% à l'époque.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le RN à Saint-Gence Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Saint-Gence entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Albin Freychet (Rassemblement National) a enregistré 38,42% des voix à Saint-Gence dimanche 30 juin, au soir du 1er tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) avec respectivement 34,93% et 24,01% des votants. C'est en revanche Manon Meunier qui se taillait la part du lion, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Participation à Saint-Gence : un sursaut par rapport aux élections européennes L'observation des élections antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. À Saint-Gence, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 76,02%, plus important que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 1 793 personnes en capacité de voter à Saint-Gence s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 60,9%). Le taux de participation était de 60,72% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Gence, la participation était de 76,02% lors de la 1ère manche des législatives 2024 Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Gence ? Dans la commune, le taux d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 23,98%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,12% au premier tour et 45,23% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Gence aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 14,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,18% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient entre autres pousser les habitants de Saint-Gence à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Saint-Gence Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Gence, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 977 logements pour 2 213 habitants, la densité de la ville est de 96 hab/km². Avec 110 entreprises, Saint-Gence se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 35,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,57%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2378,78 € par mois. Ainsi, à Saint-Gence, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.