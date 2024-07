Résultat des législatives 2024 à Val-d'Oire-et-Gartempe (87320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche a progressé depuis deux ans à Val-d'Oire-et-Gartempe Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages glanés au niveau national sont porteurs. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,96% des votes à Val-d'Oire-et-Gartempe. Un score qui a fortement progressé en comparaison des 19,89% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 47,33% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Val-d'Oire-et-Gartempe Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Val-d'Oire-et-Gartempe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Val-d'Oire-et-Gartempe pour le bloc présidentiel ce soir ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection des députés 2024 au niveau local. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de ce scrutin localement. Le RN parvenait aussi en première position à Val-d'Oire-et-Gartempe il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, c'est Albin Freychet qui arrivait en tête au premier tour avec 27,99%. Mais c'est en revanche Geoffroy Sardin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Val-d'Oire-et-Gartempe au second tour, avec 52,67%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,33%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Grâce à 44,25% des suffrages, Albin Freychet (Rassemblement National) a pris la tête à Val-d'Oire-et-Gartempe, dimanche 30 juin pour le premier round de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Manon Meunier (Nouveau Front populaire) et Gilles Toulza (Divers centre) avec 25,96% et 25,81% des votants. C'est en revanche Manon Meunier qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 35,18% devant Albin Freychet avec 34,85% et Gilles Toulza avec 26,65%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes à Val-d'Oire-et-Gartempe ? L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Val-d'Oire-et-Gartempe a été de 33,12%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 44,08% des inscrits sur les listes électorales de Val-d'Oire-et-Gartempe (87) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 48,31% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 66,88% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 à Val-d'Oire-et-Gartempe L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans aucun doute la participation. Dans la commune, 33,12% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,52% au premier tour et 49,91% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 28,15% au premier tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait par exemple susceptible de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Val-d'Oire-et-Gartempe.

17:29 - Élections législatives à Val-d'Oire-et-Gartempe : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième tour des législatives à Val-d'Oire-et-Gartempe comme dans toute la France. Avec ses 20,23% d'agriculteurs pour 1 691 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 149 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 521 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 18% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 48,05% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Val-d'Oire-et-Gartempe accueille une communauté diversifiée, avec ses 332 résidents étrangers, soit 19,89% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 22,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 73,67 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, Val-d'Oire-et-Gartempe incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.